Türkiye'nin ilk 'deniz rüzgarı' santrali için aday bölgeler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca bu yıl ihalesi planlanan ve dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk off-shore (deniz üstü) rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) santrali olma özelliğini taşıyacak proje için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 'Aday YEKA İlan Metni'nden yapılan derlemeye göre, geçen yıl gerçekleştirilen biner megavat kapasiteli rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin devamını sağlamak üzere yeni aday YEKA bölgeleri tespit edildi.

Buna göre bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında geçen ay açıkladığı ve yaklaşık bin megavat kapasiteyle dünyanın en büyük, Türkiye'nin de ilk off-shore rüzgar YEKA projesi olma özelliğini taşıyacak proje için ise aday bölgeler Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olarak açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlar için detaylı çalışmalara başlandı.

Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak.