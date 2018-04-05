'Mehmet Şimşek istifasını verdi, Başbakan durdurdu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu önünde ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını verdiği, Başbakan Binali Yıldırım'ın ise araya girerek girişimi engellediği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre , Erdoğan'ın 30 Mart'ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, "Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?" sözlerini sarf etmesinin ardından Şimşek'in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Erdoğan'ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyordu.

İddiaya göre Başbakan Yıldırım devreye girerek bu girişimi önledi.

Konunun Cumhurbaşkanı'na da iletildiği öne sürüldü. Şimşek'in de üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı da iddialar arasında.