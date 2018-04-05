Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralya şirketi Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır'da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır'da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöyle denildi:

‘Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.'nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no'lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.'

Avustralya şirketinin Diyarbakır'da faaliyet alanı üçü koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan Transatlantic Petroleum şirketinin faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor.