Akkuyu'ya 'TSE damgası'

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), inşaasına başlanan Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de kullanılacak ekipmanların imalat sürecinde uygunluk değerlendirmesi yapacak, nükleer alanda milli kod ve standartlar geliştirecek.

Temeli 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı törenle atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Türk Standardları Enstitüsü önemli görevler üstlenecek.

TSE, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olacak ve Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak, Akkuyu NGS'de kullanılacak ekipmanların imalat sürecinde uygunluk değerlendirmesi yapacak ve nükleer alanda milli kod ve standartları geliştirecek.

'TSE, UZMAN SAYISINI ARTIRACAK'

Santrale ekipman tedarik edecek imalatçıların kontrolleri, imalatın gözetimi, inşaat ve saha faaliyetlerinin denetimi projeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek. 2022'ye kadar nükleer enerji alanında 220 den fazla imalatçı kontrolü yapılmasını hedefleyen Enstitü, nükleer gözetim alanında yetkinlik kazandırılan TSE, uzman sayısını artıracak.

Uzmanlara yetkinlik kazandırılması için bu alanda kariyer planının hazırlanıp uygulanması, yurt dışı staj ve eğitimler, nükleer güvenlik, teknik, proje ve sözleşme yönetimi eğitimlerinin alınması için faaliyetler yürütülecek. Bu yıl 10 uzmana yetkinlik kazandırılması için gerekli adımlar atılacak, 2022'ye kadar ise söz konusu yetkinliğe sahip uzman sayısı 140'a çıkarılacak.

© AA/ ‘Batı'nın Türkiye'ye 60 yıldır vermediği nükleeri Rusya verdi'

Türkiye'nin yenilenebilir, nükleer enerji ve petrol-doğalgaz alanlarındaki politikaları doğrultusunda tesislerin imalat, kurulum, kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde TSE'nin muayene ve gözetim kuruluşu olması hedefleniyor. Bu sayede enerji sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde dışa bağımlılık, yeni, nitelikli ve verimli hizmet sunulması yoluyla azaltılacak.

Yenilenebilir enerji alanında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanında gözetim, test ve belgelendirme altyapısını tamamlayıp hizmet vermeye başlayan TSE, 2022'ye kadar tüm yenilenebilir enerji santrali türlerinde uygunluk değerlendirme alanında dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Bunun için hazırlanacak faaliyet projesinde, yenilenebilir enerji alanında muayene gözetim hizmeti sunmaya yönelik olarak eğitim planının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin alınması, işbirliklerinin arttırılması, tesis bazlı insan kaynağının geliştirilmesi, gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi planlanıyor.