E-spor’da geçen yıl 600’den fazla sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye'de son yılların en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan e-spor’daki gelir rakamı son 1 yılda yüzde 41 artışla 700 milyon dolara dayandı. Bu rakamın 422 milyon doları sponsor ve reklamlardan geldi.

E-spor’da dünya genelinde 2017 yılında 600’den fazla sponsorluk anlaşması imzalanırken bu ilgi Türkiye'de de karşılık buldu.

© AA/ Onur Çoban Beşiktaş Başkanı Orman: E-spor'un federasyonu kuruluyor 5

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Riot Games tarafından Türkiye’de de düzenlenen League of Legends (LoL) e-spor ligine aralarında Vodafone, Turkcell, Vestel, Ülker, Media Markt’ın da yer aldığı 12 marka destek verdi.

Markaların e-spor’a olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı. LOL Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan 8 takıma sponsor olan marka ve şirket sayısı 40’ı geçti. Haftalık ve sezonluk olarak girip çıkanlarla birlikte bu sponsor sayısı 70’i buluyor.

Türkiye’deki profesyonel e-spor takımlarının formalarına girmenin yıllık ücreti ise ortalama 150 bin dolar seviyesinden başlıyor.

Sadece LoL özelinde Türkiye’de aylık 1 milyon, dünyada ise 100 milyon oyuncu bulunurken Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan lisanslı e-spor oyuncu sayısı 3 bin civarında.

© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON Bilgisayar oyunu karakterleri 3. boyuta kavuştu

Türkiye’deki e-spor pazarının büyüklüğünün 30 milyon doları bulduğuna dikkat çeken Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğt, "Bu yıl Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun kurulmasını bekliyoruz" dedi.

2013’te Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçen Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu aynı yıl kapatılmıştı.

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Bilgisayar oyunu bağımlılığı 'akıl hastalığı' olarak kabul edilecek Koçyiğit’in verdiği bilgiye göre Türkiye’deki oyuncular aylık 10 bin TL ile 50 bin TL arasında kazanıyor. Çok kazananlar ise Türkiye liginde 13’ü Güney Koreli olmak üzere toplam sayıları 20 olan yabancılar.

'KENDİ ÇOCUĞUM OLSA GÜNDE 2 SAATTEN FAZLA OYNATMAM'

Ailelerin en büyük hassasiyeti olan oyun bağımlılığı konusunda ise Koçyiğit’in uyarıları şöyle: “Biz oyun şirketiyiz ama ‘Sürekli oyun oynayın’ demiyoruz. Kendi çocuğum olsa günde 2 saatten fazla oynatmam."