E-spor’da geçen yıl 600’den fazla sponsorluk anlaşması imzalandı

E-spor’da dünya genelinde 2017 yılında 600’den fazla sponsorluk anlaşması imzalanırken bu ilgi Türkiye'de de karşılık buldu.
Markaların e-spor’a olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı. LOL Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan 8 takıma sponsor olan marka ve şirket sayısı 40’ı geçti. Haftalık ve sezonluk olarak girip çıkanlarla birlikte bu sponsor sayısı 70’i buluyor.
Türkiye’deki profesyonel e-spor takımlarının formalarına girmenin yıllık ücreti ise ortalama 150 bin dolar seviyesinden başlıyor.
Sadece LoL özelinde Türkiye’de aylık 1 milyon, dünyada ise 100 milyon oyuncu bulunurken Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan lisanslı e-spor oyuncu sayısı 3 bin civarında.
Türkiye’deki e-spor pazarının büyüklüğünün 30 milyon doları bulduğuna dikkat çeken Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğt, "Bu yıl Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun kurulmasını bekliyoruz" dedi.
2013’te Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçen Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu aynı yıl kapatılmıştı.
'KENDİ ÇOCUĞUM OLSA GÜNDE 2 SAATTEN FAZLA OYNATMAM'
Ailelerin en büyük hassasiyeti olan oyun bağımlılığı konusunda ise Koçyiğit’in uyarıları şöyle: “Biz oyun şirketiyiz ama ‘Sürekli oyun oynayın’ demiyoruz. Kendi çocuğum olsa günde 2 saatten fazla oynatmam."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)