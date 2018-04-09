Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları satıldı

Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesini 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt kazandı. Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon liralık teklifle Doğuş Çay'ın sahibi Doğuş Yiyecek İçecek A.Ş. aldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için düzenlenen ihaleler sonuçlandı.

Çorum şeker fabrikası ihalesini 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt şirketi, Yozgat Şeker ihalesini ise 275 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ kazandı.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Geçtiğimiz cuma günü Niğde-Bor ve Kırşehir şeker fabrikaları için nihai pazarlık süreci gerçekleştirilmişti. Niğde-Bor'u Doğuş Çay, Kırşehir'i Tutgu Gıda kazanmıştı.