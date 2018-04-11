Zeybekci: Kurdaki artış gerçekleri yansıtmıyor

TL'deki değer kaybını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurdaki artışın Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığını ve suni hareketlerin bir şekilde geçeceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Konuşmasında TL'deki değer kaybına değinen Zeybekci, "Bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor" dedi.

Zeybekci, suni hareketlenmelerin bir şekilde geçeceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini ifade etti.

Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağına işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.