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    Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

    İş Bankası Genel Müdürü Bali: Son derece sıra dışı bir dönem yaşıyoruz

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dolardaki yükselişi "Hangi bünyelerde, hangi hasarları yarattığını bilmiyoruz ama son derece sıra dışı bir dönem yaşıyoruz" ifadesiyle yorumladı.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Dünya Gazetesi’nden Ece Ceyhun ve Gülsüm Erdem Emen’in haberine göre Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen ‘yeniden yapılandırma'ların bankacılık açısından olağan durumlar olduğuna dikkat çekti, reel sektöre seslendi.

    'BU DÖNEM, FIRSATÇILIK YAPMA DÖNEMİ DEĞİL'

    'İş'le Buluşmalar Toplantısı'nın 42. konuşan Bali, “Biz geçmiş dönemlerden çıkarttığımız tecrübe ve dersle bankacılar olarak mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşımlarla çözümcü olmak durumundayız. Bu anlayışımızı da sürdüreceğiz. Diğer taraftan reel sektörde de belli başlı gruplarımız en az bankalar kadar ellerini taşın altına koymalıdır. Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir” dedi.

    İhtiyacı olanla olmayanı, vakalar bazında ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Bali, “Kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde, girişimlerde bulunmamalıyız. Çünkü bu aldığımız inisiyatifler bir ‘kredi kampanyası değildir. Bir ‘kredi yapılandırma' kampanyası da değildir” diye konuştu.

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    Doların 4.0 TL, euronun 5.0 TL seviyesini aştığını ve finansal piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğuna değinen Adnan Bali, “Hangi bünyelerde, hangi hasarları yarattığını bilmiyoruz ama son derece sıra dışı bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu. Bali, piyasaların gündeminde zaten uzun zamandan beri Fed ve jeopolitik gelişmeler olduğunu da hatırlattı.

    ‘ÖNGÖRÜLMEYEN VAKALARI BAŞARIYLA YÖNETTİK’

    Ekonomide yaşanan sıkıntıların neden olduğu bazı kırılganlıkların hem ekonomide hem firmalar tarafında hissedildiğini anlatan Bali, “Fakat güçlü bankacılık sektörü sayesinde bu tür problemli vakaları yönetme kabiliyetine sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Bankacılık sistemi olarak biz bu öngörülmeyen vakaları şu ana kadar başarıyla yönettik. Bundan sonra da yönetmeye de devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    İş Bankası, Adnan Bali, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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