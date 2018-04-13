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    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

    Kalkınma Bakanı Elvan: Kurda biraz yükselme oldu

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası'ndaki değer kaybını değerlendirirken "Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir" dedi.

    Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde düzenlenen '11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını, ekonomi yönetimindeki kurumların tüm gelişmeleri yakından takip ederek üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığını söyledi.

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    Vatandaşların, üretici ve yatırımcıların gönlünün ferah olmasını isteyen Elvan, "En ufak bir kaygı içinde olmamalarını istiyorum" diye konuştu.

    Elvan, Türkiye ekonomisine yönelik 2016 yılında da kötü senaryolar yazıldığını ancak ülkenin büyümeye devam ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin büyüme alanındaki hedeflerine teker teker ulaşacağını söyledi.

    'KARA BULUTLAR ESTİRMEYE ÇALIŞTILAR, NE OLDU?'

    Elvan, şöyle devam etti:

    "2016 yılının sonlarında Türkiye ekonomisi yönelik inanılmaz kötü senaryolar yazıldı. Adeta ekonomimiz üzerinde kara bulutlar estirmeye çalıştılar. Bugün de öyle yapmaya çalıştılar, o dönemde de 'Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu, yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, büyüme performansında ciddi düşüşler söz konusu olacağını' ifade etmişlerdi. Özellikle bazı uluslararası kuruluşlar, dış basın ve içeride bazı kesimler Türkiye ekonomisini kötü göstermeye yönelik kampanya başlatmıştı. Peki ne oldu? 2017 yılına geldiğimizde yüzde 7.4 büyüme performansı gösterdi. Uluslararası kuruluşların hepsi Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı çekip, yavaş yavaş gerçekleri anlatmak zorunda kaldılar. Türkiye G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansına sahip ülke oldu."

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    'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR'

    Elvan, ülkenin insanına ve yatırımcısına, en önemlisi ekonomiye güvendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

    "Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yılın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür. İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 9'luk artış gerçekleşerek 160 milyar doların üzerine çıktı. Turizm gelirlerimizde de geçen yıla oranla ciddi bir artış bekliyoruz. Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ekonomimizde çarklar dönüyor, üretim ve ihracatımız sürüyor. Biz neyi nasıl yaptığımızı çok iyi biliyoruz, bundan sonraki adımlarımıza da nasıl ve ne şekilde atacağımızı çok iyi biliyoruz. Hele ki ekonomi alanında Türkiye yüksek bir deneyime sahip."

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    Etiketler:
    Euro, Dolar, Kalkınma Bakanlığı, Lütfi Elvan, Türkiye
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