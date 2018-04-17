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    Örtülü ödenekten 3 ayda 544 milyon lira harcandı

    © AA /
    Ekonomi
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    Hükümet bu yılın sadece 3 aylık döneminde örtülü ödenekten 544.3 milyon liralık harcama yaptı. Yeniden yapılandırma kapsamında aftan gelen 4 milyar liralık sürpriz paraya rağmen bütçe açığı da 3 ayın sonunda 20 milyar 422 milyon liraya çıktı.

    Naci Ağbal
    © REUTERS / Umit Bektas
    Bütçe açığı martta 20.2 milyar lira oldu
    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, martta bütçe gelirleri 48.2 milyar lirada kalırken bütçe giderleri 68.4 milyar liraya çıktı. Böylece sadece mart ayında bütçede oluşan açık 20.2 milyar liraya ulaştı.

    Ocak-mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ise bütçe gelirleri 167.4 milyar lira, giderleri 187.9 milyar lira, 3 aylık bütçe açığı da 20.4 milyar lira oldu. Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırma kanunları kapsamında martta 1.7 milyar lira, ilk 3 ayda ise 4 milyar lira gelir elde edildiğini, böylece aftan beklenen yıllık gelir hedefine 3 ayda ulaşıldığını bildirdi.

    ÖRTÜLÜ ÖDENEK HARCAMASI YÜZDE 22 ARTTI

    Maliye Bakanlığı
    © Fotoğraf : DHA
    Örtülü ödenek harcaması rekor kırdı
    Harcama yetkisi sadece Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık'ta olan örtülü ödenekten ise sadece mart ayında harcanan para 209 milyon 775 bin lirayı buldu. Bu paranın 209 milyon 66 bin lirası gizli mal ve hizmet alımlarına, 709 bin lirası yatırım amaçlı gizli harcamalara kullanıldı.

    Şubat ayında örtülüden 170 milyon 604 bin lira harcanmıştı. Böylece bir önceki aya göre gizli harcamalarda yüzde 22 oranında artış meydana geldi. Gizli hizmetler için ocak ayında 163.9 milyon lira, bu yılın ilk 3 ayında ise toplam 544 milyon 280 bin lira harcama yapıldı.

    DEVLETİN KİRA HARCAMASI HIZLA ARTIYOR

    TBMM
    © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
    Örtülü ödenekten 1.7 milyar lira çıktı
    Habere göre, devletin araç, hizmet binası, uçak, gemi ve benzeri kiraladığı menkul ve gayrimenkullere ödediği kira bedelleri hızla artmaya devam ediyor. İlk 3 ayda devletin ödediği kiralama bedeli geçen yıla göre yüzde 18 oranında artarak 429 milyon liradan 507 milyon 410 bin liraya çıktı.

    Aynı dönemde kamu kurumlarının kiraladığı lüks hizmet binaları için bina sahiplerine ödenen kira tutarı ise yüzde 34 gibi olağanüstü oranda artarak 169 milyon liradan 226.5 milyon liraya fırladı. Devlet geçen yılın sadece mart ayında kamu kurumlarının kullandığı kiralık lüks hizmet binalarına 57 milyon lira kira ödemişti. Bu yılın mart ayında ödenen kira ise 82 milyon lirayı aştı. Bu veriler, devletin sadece hizmet binası için ödediği aylık kira bedelinin yüzde 44 arttığını gösteriyor.

    SAVUNMAYA 601 MİLYON LİRA HARCANDI

    Sınır dışı operasyonun etkisiyle devletin güvenlik harcamalarındaki artış da devam etti. Ocak ayında 93.5 milyon lira olan güvenlik ve savunma harcamaları şubatta 135.8 milyon liraya, martta ise 371 milyon liraya çıktı. Güvenlik ve savunmaya bu yılın ilk 3 ayında yapılan toplam harcama 601 milyon 129 bin lirayı buldu. Bu harcamanın 210 milyon lirası askeri amaçlı mühimmat alımında kullanıldı. Mühimmatın yaklaşık 140 milyon lirası mart ayında satın alındı.

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    Etiketler:
    cumhurbaşkanlığı, cari açık, başbakanlık, savunma, Örtülü ödenek, Maliye Bakanlığı, Türkiye
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