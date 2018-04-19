Merkez Bankası, yıl sonu dolar beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.22 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem anketinde yıl sonu beklentisi 4.10 olarak tahmin edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı.

© REUTERS / Murad Sezer Dolar ve euro'da erken seçim havası

2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 4.10 TL iken, bu anket döneminde 4.22 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4.19 TL ve 4.33 TL olarak gerçekleşti.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.49'dan yüzde 10.07'ye yükseldi.

Büyüme beklentisinin yüzde 4.6'dan yüzde 4.7'ye yükseldiği ankette, cari açık tahmini 48.2 milyar dolardan 50.8 milyar dolara çıktı.