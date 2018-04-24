Zeybekci, Novak ve Tkaçev ile görüştü

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak üzere Rusya'yı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ile görüştü.

Bakan Zeybekci, başkent Moskova'da Novak ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik pozitif yönlerin ele alındığını ve sorunların çözülmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev ile de bir araya gelen Zeybekci, tarım alanında Türkiye ve Rusya arasında tarım sektöründe iş birliğine yönelik adımları değerlendirdi.