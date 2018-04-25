Türkiye Kamu-Sen: Memur maaşları dolar karşısında eridi

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre son 10 yılda memur maaşları dolar karşısında yüzde 20 değer kaybına uğradı. Memur ve emeklilerin alım gücünün her alanda düştüğünü söyleyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Artık enflasyona göre maaş artışı belirleme yanlışından vazgeçilmeli" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yaptığı araştırma, memur maaşlarının son 10 yılda dolar kuru karşısında yüzde 20 oranında değer kaybettiğini ortaya koydu. 2008 yılında en düşük dereceli memur maaşı 720.8 dolar, ortalama memur maaşı ise 926.2 dolarken, bugün en düşük dereceli memur maaşı 577, ortalama memur maaşı ise 767.6 dolara geriledi.

© REUTERS / Murad Sezer Türk Lirası değer kaybında dünya lideri oldu

Merkez Bankası verilerine göre, 2008 yılında ortalama dolar kuru 1.3 liraydı. Aynı yıl en düşük dereceli bir memurun maaşı 937, ortalama memur maaşı ise bin 204 lira dolayında bulunmaktaydı. Buna göre 2008 yılında en düşük dereceli memur maaşı 720,8 dolar, ortalama memur maaşı ise 926.2 dolara tekabül etmekteydi.

2018 yılının nisan ayı itibarı ile dolar kuru 4.1 TL'ye ulaştı. En düşük dereceli memur maaşı 2 bin 366 TL, ortalama memur maaşı da 3 bin 147 TL dolayına yükseldi. Dolar cinsinden en düşük dereceli memur maaşı şu an itibarı ile 577 ortalama memur maaşı ise 767.6 dolar ediyor.

'KURDAKİ DEĞİŞİMLER VATANDAŞIN CEBİNE DOĞRUDAN YANSIYOR'

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Buna göre geride bıraktığımız 10 yılda en düşük dereceli memur maaşı 720.8 dolardan 577 dolara ortalama memur maaşı ise 926.2 dolardan 767.6 dolara düşmüş oldu. Aylık kayıp en düşük dereceli memur maaşında 143.8 dolar (yüzde 19.95), ortalama memur maaşında ise 158.6 dolar (yüzde 17.13) oldu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, elektronik eşyadan, yazılıma, akaryakıttan elektriğe kadar pek çok tüketim ürününün fiyatı dolar kurundan doğrudan etkilendiği için döviz kurundaki değişimler vatandaşların cebine de doğrudan yansıyor. Bu bakımdan maaşlarda dolar cinsinden ortaya çıkan bu kayıp alım gücünde de büyük kayıplar yaşandığını ortaya koyuyor.

'ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ARTIŞI BELİRLEME YANLIŞINDAN VAZGEÇİLMELİ'

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memurlarımızın ve emeklilerimizin alım gücü her alanda düşüyor" dedi.

Yaşanan her türlü ekonomik çalkantının çalışan kesim üzerinde derin etkiler bıraktığını ifade eden Kahveci, "Ekonomik açmazlardan çıkmak adına sürekli işverene destek sağlanıyor, vergi ve prim afları gibi uygulamalarla işverenler destekleniyor. Hal böyle olunca ekonomi iyi giderken büyümeden pay alamayan kamu çalışanları, ekonomi kötü giderken de bedel ödeyen kesim haline geliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için artık enflasyona göre maaş artışı belirleme yanlışından vazgeçilmek zorundadır. İnşallah Türkiye Kamu-Sen bu dönemden sonra enflasyon hedefine göre maaş zammı belirleme yöntemini tarihe gömecektir" şeklinde konuştu.