'Milli Muharip Uçak' için imzalar atıldı

TAI ve ASELSAN arasında 'Milli Muharip Uçak Projesi' için ön mutabakat imzalandı. Buna göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesine yönelik ön tasarım çalışmalarını sürdürüyor.

Proje için çeşitli işbirliklerine giden TAI, ASELSAN'la bir anlaşmaya imza attı. İki şirket arasında MMU Projesi'ne yönelik ön mutabakat imzalandı.

RADAR VE ELEKTRO OPTİK SİSTEMLER GELİŞTİRİLECEK

Ön mutabakat metnine göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek.

Proje kapsamında, MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor.

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye'nin, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacağı belirtildi.

TAI'nin, MMU ön tasarımı için yapacağı 4 milyar 817 milyon liralık yatırım Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınmıştı. Projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı istihdamı öngörülüyor.