Demircan açıkladı: Sağlıkta yıpranma payı 60 gün olacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektöründe bir süredir beklenen yıpranma payında karar verdikleri açıkladı. Buna göre sağlık çalışanları için 1 yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma payı verilecek.

© AA / Arşiv Milletvekilleri tatildeyken bile yıpranma payından yararlanacak

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Demircan, uzun süredir tartışılan düzenlemenin tasarı haline dönüştürüldüğünü belirtirken, “Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı” dedi.

Amaçlarının bu yasama döneminde yıpranma payıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi olduğunu söyleyen Demircan, “Tüm sağlık çalışanları için yıpranma payı üzerinde duruyoruz. Şu anda meclis süreci için net bir şey söyleyemem. Ama tabii ki amacımız bu dönemde bu konunun bir sonuca bağlanması olur” dedi.