Fitch’ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi zirve değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan zirvenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmasına rağmen mevcut riskleri tamamen ortadan kaldırmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kore zirvesi gerilimi azaltıyor. Fakat riskleri ortadan kaldırmıyor. Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasında yapılan zirve son aylarda yarımadada artan gerilimi azaltıyor fakat bir kenarda bekleyen askeri riskleri ortadan kaldırmıyor."

İki ülke arasında ilişkilerin normalleşme sürecinin uzun ve öngörülemez olabileceği kaydedilen açıklamada, jeopolitik risklerin Güney Kore’nin bilanço değerlendirmesine yansıtıldığı, bu risklerin sadece iki taraf arasındaki potansiyel gerilimi değil aynı zamanda iki ülkenin birleşmesi durumunda uzun vadede doğabilecek maliyetleri de kapsadığı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun Güney Kore’yi halihazırda "AA-" kredi notu ve "durağan" kredi notu görünümü ile değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3.1 büyüme kaydettiği hatırlatıldı.Açıklamada, resmi verilere göre Güney Kore’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.1 büyüme kaydettiği, kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 2.9, 2019 yılında ise yüzde 2.7 seviyesinde bir büyümenin kaydedilmesini beklediği bildirildi.