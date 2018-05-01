Katar Havayolları'nın 7500 TL'ye Türk personel arayışı izdihama neden oldu

Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımında talep patlaması yaşandı. En düşük maaşın 7500 TL olduğu iş için İstanbul’daki bir otelde yapılan alım etkinliği binlerce başvuranla doldu taştı.

© REUTERS / Katar Havayolları Katar Havayolları tarihe geçti

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Florya'da bir otel Katar’da çalışmak iseyenlerin başvuru izdihamına sahne oldu.

Yoğun başvurulardan dolayı otelin bir salonu mülakata girecek olanlara ayrıldı. Birçok kişi kendilerine sıra gelemeyeceği düşüncesiyle de otelden ayrılmak zorunda kaldı.

Salonda bekleyenler görevliler tarafından sırayla gruplar halinde mülakat sırasına alındı.Uzun süre bekleyip mülakata girenler kendilerini şanslı hissederken sonuçların bir gün sonra kendilerine söyleneceğini maaşlarla ilgili bir bilgi verilmediğini belirttiler.Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de başvuralara ilgi gösterenler oldu.

Katar Havayolları'nın 7500 TL'ye Türk personel arayışı izdihama neden olduhttps://t.co/5NEwHBSZWb pic.twitter.com/ZUCrr8vTpe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2018

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Katar Havayolları: Biliyorsunuz Amerikan havayollarında büyükannelere servis yaptırıyorlar

Başvuruda bulunanların minimum 21 yaşında, en az lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı arandı. Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz 1500 euro'yu (7500 TL) geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi. Uçuş saati artıkça personelin maaşı da yükselecek.

EŞYALI DAİRE DE TAHSİS EDECEKLER

Başvurusu kabul edilenler Doha’da yaşayacak. Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda personelin maaşı 15.000 lirayı da geçecek. Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunduğu öğrenildi. Katar başvurusu kabul edilenlere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.