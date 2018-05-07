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    Seyahate geçen yıl 35 milyar lira harcandı

    © REUTERS / Mike Blake
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ve 4. çeyreğe ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

    Otel odası
    © AA / Arşiv
    Turizm geliri yüzde 31 arttı
    Yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.8 artarak 13 milyon 770 bin rakamına ulaştı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12.8 artarak 77 milyon 179 bin olarak kayıtlara geçti.

    SEYAHATE ÇIKANLAR, ORTALAMA 403 LİRA HARCADI

    Geçen yılın dördüncü çeyreğinde seyahate çıkanlar, 92 milyon 536 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6.7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 lira oldu.

    Söz konusu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9.8 artarak 665 milyon 194 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2017'de 8.6 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 457 lira oldu.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
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    Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39.8 artarak 5 milyar 548 milyon 416 bin liraya yükseldi.

    Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 25.9 artarak 35 milyar 305 milyon 804 bin liraya ulaştı.

    Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97.9'unu 5 milyar 432 milyon 242 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 2.1'ini ise 116 milyon 174 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

    Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91.8'i 32 milyar 405 milyon 882 bin lira ile kişisel harcamalardan, yüzde 8.2'si ise 2 milyar 899 milyon 922 bin lira ile paket tur harcamalarından meydana geldi.

    Plaj, turist, deniz, sahil
    © Fotoğraf : DHA
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    YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

    Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde yüzde 67.5 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20.7 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 5.8 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

    Plaj, turist, deniz, sahil
    © Fotoğraf : DHA
    Turizmde 2018 hedefi: 40 milyona yakın turist, 32 milyar dolar gelir
    SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI

    Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 67 milyon 892 bin geceleme sayısıyla en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 15 milyon 725 bin geceleme ile 'kendi evi' gelirken, 'otel' 4 milyon 604 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.

    Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 477 milyon 322 bin geceleme sayısıyla en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Bunu 104 milyon 726 bin gecelemeyle 'kendi evi', 43 milyon 214 bin geceleme sayısıyla 'otel' izledi.

    Etiketler:
    harcama, turizm, ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
    Topluluk kurallarıTartışma
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