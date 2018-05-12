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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Türkiye'den çelik ve alüminyuma ek vergi getiren ABD'ye tedbir resti

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, "Bu haftadan itibaren kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Zeybekci'den ABD'ye çelik muafiyeti mektubu
    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirdiğini hatırlatarak, bazı ülkelerin bu karardan muaf tutulduğunu söyledi.

    Bazı ülkelerin süreli, bazılarının ise kota uygulamasıyla muafiyet aldığını dile getiren Zeybekci, Avrupa Birliği (AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelerin uygulamanın dışında tutulduğunu ifade etti.

    'YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK İLETİLDİ'

    Zeybekci, Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkelerin ise söz konusu muafiyete dahil edilmediğini belirterek, ABD'li yetkililere mesajlarını yazılı ve sözlü ilettiklerini kaydetti.

    Türkiye'nin ABD'ye demir-çelik sektöründe ticaret açığı verdiğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

    "Oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1 milyar 300 milyon doların üzerinde de ithalat yapıyoruz. Biz kendilerine bunları belirttik, çok da net bir şekilde anlattık. Türkiye'nin bu işin dışında tutulması gerektiğini de söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. En son, bu haftadan itibaren, kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz. Biz de aynı şekilde, onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koyduğu savların aynısını ortaya koyarak, onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi söyledik. Bunu çok da hızlı şekilde alırız. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz. Ama biz bütün görüşme kapılarını açık bırakıyoruz."

    ABD bayrağı
    © REUTERS / Jorge Duenes
    Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor
    Zeybekci, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda süreci yakından ve sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

    ABD'NİN GEÇEN YIL İTHAL ETTİĞİ ÇELİĞİN YÜZDE 6'SI TÜRKİYE'DEN

    ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD, geçen yıl ithal ettiği 34,6 milyon ton çelikle dünyanın en büyük çelik ithalatçısı oldu. Ülkenin çelik ithalat hacmi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

    ABD'nin geçen yıl en çok çelik ithal ettiği ülke 5.8 milyon tonla Kanada oldu. Ülkenin çelik ithalatında Kanada'nın payı yüzde 17 olarak kayıtlarda yer aldı. Kanada'yı, yüzde 14 ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Meksika ve yüzde 8 ile Rusya izledi.

    Türkiye, geçen yıl yüzde 6 ile ABD'nin en çok çelik ithal ettiği 6. ülke oldu. ABD'nin en çok çelik ithal ettiği diğer ülkeler ise yüzde 5 ile Japonya, yüzde 4 ile Almanya, yüzde 3 ile Tayvan ve yüzde 2 ile Çin olarak sıralandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise geçen yıl Türkiye, yaklaşık 13.8 milyar dolarlık çelik ve çelikten eşya ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

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    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Gümrük vergisi, Nihat Zeybekci, Türkiye, ABD
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