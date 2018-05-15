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    Emlak, konut, inşaat

    Konut sektörü, kârları sıfırladı

    © AP Photo / Mark Lennihan
    Ekonomi
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    GYODER, İNDER ve KONUTDER peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatıyor. İndirimli fiyatlar 15 Haziran'a kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu indirimle beraber kârları sıfırladıklarını belirtti.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Ziraat Bankası, konutta kredi faizini indirdi
    Son iki çeyrektir düşüş trendine giren konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

    Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

    Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 41 firmayı kapsıyor. 

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    Seçim öncesi vergilere düzenleme: Tapuda harç, konutta KDV oranı düşürüldü
    Ortak toplantıda konuşan  KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas  "15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere kampanya başlatıyoruz. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık" dedi. Elmas, sektör olarak kârlarını sıfırladıklarını vurguladı.

    FİRMALAR

    Konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyasına katılan firmaların listesi şöyle:

     

    1. Ağaoğlu Şirketler Grubu
    2. Artaş Grubu 
    3. Akkuş Grubu
    4. Arven Yapı
    5. Çukurova Gayrimenkul
    6. Çalık Gayrimenkul
    7. Ege Yapı
    8. Gürallar Yapı
    9. Kiler GYO
    10. İş GYO
    11. Halk GYO
    12. Kuzu Grup
    13. Sur Yapı
    14. Nuhoğlu
    15. Tahincioğlu
    16. Gayrimenkul 24
    17. EYG
    18. NEF
    19. DKY
    20. Obaköy
    21. Akzirve
    22. Babacan Holding
    23. Dap Yapı
    24. Fer Yapı
    25. Teknik Yapı
    26. Mesa Mesken
    27. Torunlar GYO
    28. Polatyol
    29. AND Gayrimenkul
    30. Baysas
    31. Demir İnşaat
    32. Garanti Koza
    33. Hasanoğlu İnşaat
    34. Solid İnşaat
    35. Yiğit İDK
    36. Gedizler Yapı
    37. Cathay Grup
    38. ANT Yapı
    39. NG Residence İstanbul
    40. Haldız Grup
    41. Sinpaş GYO

     

    Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

    Etiketler:
    Türkiye
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