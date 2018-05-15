Konut sektörü, kârları sıfırladı

Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.
Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 41 firmayı kapsıyor.
FİRMALAR
Konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyasına katılan firmaların listesi şöyle:
- Ağaoğlu Şirketler Grubu
- Artaş Grubu
- Akkuş Grubu
- Arven Yapı
- Çukurova Gayrimenkul
- Çalık Gayrimenkul
- Ege Yapı
- Gürallar Yapı
- Kiler GYO
- İş GYO
- Halk GYO
- Kuzu Grup
- Sur Yapı
- Nuhoğlu
- Tahincioğlu
- Gayrimenkul 24
- EYG
- NEF
- DKY
- Obaköy
- Akzirve
- Babacan Holding
- Dap Yapı
- Fer Yapı
- Teknik Yapı
- Mesa Mesken
- Torunlar GYO
- Polatyol
- AND Gayrimenkul
- Baysas
- Demir İnşaat
- Garanti Koza
- Hasanoğlu İnşaat
- Solid İnşaat
- Yiğit İDK
- Gedizler Yapı
- Cathay Grup
- ANT Yapı
- NG Residence İstanbul
- Haldız Grup
- Sinpaş GYO
Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.
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