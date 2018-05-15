Konut sektörü, kârları sıfırladı

GYODER, İNDER ve KONUTDER peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatıyor. İndirimli fiyatlar 15 Haziran'a kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu indirimle beraber kârları sıfırladıklarını belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer Ziraat Bankası, konutta kredi faizini indirdi

Son iki çeyrektir düşüş trendine giren konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 41 firmayı kapsıyor.

© AP Photo / Murad Sezer Seçim öncesi vergilere düzenleme: Tapuda harç, konutta KDV oranı düşürüldü

Ortak toplantıda konuşan KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas "15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere kampanya başlatıyoruz. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık" dedi. Elmas, sektör olarak kârlarını sıfırladıklarını vurguladı.

FİRMALAR

Konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyasına katılan firmaların listesi şöyle:

Ağaoğlu Şirketler Grubu Artaş Grubu Akkuş Grubu Arven Yapı Çukurova Gayrimenkul Çalık Gayrimenkul Ege Yapı Gürallar Yapı Kiler GYO İş GYO Halk GYO Kuzu Grup Sur Yapı Nuhoğlu Tahincioğlu Gayrimenkul 24 EYG NEF DKY Obaköy Akzirve Babacan Holding Dap Yapı Fer Yapı Teknik Yapı Mesa Mesken Torunlar GYO Polatyol AND Gayrimenkul Baysas Demir İnşaat Garanti Koza Hasanoğlu İnşaat Solid İnşaat Yiğit İDK Gedizler Yapı Cathay Grup ANT Yapı NG Residence İstanbul Haldız Grup Sinpaş GYO

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.