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    Naci Ağbal

    Ağbal: Bütçe ocak-nisan döneminde 23.2 milyar lira açık verdi

    © AA /
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin nisan ayında 2.8 milyar lira, ocak-nisan döneminde de 23.2 milyar lira açık verdiğini bildirdi. Ağbal, "İlk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

    Naci Ağbal
    © REUTERS / Umit Bektas
    Bütçe açığı martta 20.2 milyar lira oldu
    Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

    2017 yılı nisan ayında 3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Nisan ayında 2.8 milyar TL açık verdi. Ocak-nisan döneminde bütçe açığı 23.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde bütçe açığı 17.9 milyar TL olmuştu.

    Ağbal, "Bütçe gelirleri nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 oranında artarak 64.6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20.3 oranında artarak 67.4 milyar TL olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.

    Bakan Ağbal, dahilde alınan KDV tahsilatının nisan ayında yüzde 7.4 oranında arttığını belirterek, "Bununla birlikte dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25.9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir. Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde 48.1 oranında artış göstermiştir. Bu artışta KDV iadelerini hızlandıran düzenleme ve uygulamalarımız etkili olmuştur. Bu yolla işletmelerimize kaynak noktasında önemli bir katkı sağladık" dedi.

    Ağbal'ın açıklaması özetle şöyle:

     "Nisan ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 oranında artarak 45 milyar TL olmuştur. Nisan ayında gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 oranında artarak 11.6 milyar TL olmuştur. Özellikle istihdamdaki güçlü artışa bağlı olarak ücretler üzerinden alınan gelir vergisi tevkifatı yüzde 18.9 artmıştır. Nisan ayında ÖTV gelirleri yüzde 19.8, ithalde alınan KDV yüzde 16,7, BSMV yüzde 26,1, damga vergisi yüzde 24.9 ve harç gelirleri yüzde 19 oranlarında artmıştır.

    Naci Ağbal
    © REUTERS / Umit Bektas
    Ağbal açıkladı: Yeni özelleştirmeler yapılacak
    Nisan ayı vergi gelirleri performansı yıl sonu vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğini teyit etmektedir.

    Ocak-nisan döneminde vergi gelirleri yüzde 20,3 ile yüksek artış performansı sergilemiştir. Bu artışta başta gelir, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili olmuştur. Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 33,3 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 19 artmıştır. Ocak-Nisan döneminde yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

    Gerek nisan gerekse ocak-nisan döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferi harcamaları yüksek bir seyir göstermiştir. Bu dönemde gerek ulaştırma sektöründe, gerek enerji, sulama ve tarım sektörlerinde ve gerekse eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasında çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımız refahı yükselecektir.

    İlk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürmektedir. Yıl sonu itibarıyla bütçe gerçekleşmelerinin hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar sürdürülecektir."

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    Etiketler:
    Bütçe açığı, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
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