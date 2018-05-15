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    İşsizlik

    CHP'li Erdoğdu: Gerçek işsizlik rakamı yüzde 20

    © AA /
    Ekonomi
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    0 20

    CHP'li Aykut Erdoğdu, “İş bulma ümidi olmayan, mevsimlik çalışan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında bu oran yüzde 17.23. Eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda ise geniş tabanlı işsizlik rakamı yüzde 19.96” dedi.

    İşsizlik
    © AA /
    İşsizlik oranı yüzde 10.6'ya geriledi
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı geçen yılın şubat ayına göre 2 puan düşüş yaşadı ve 10.6 oldu. TÜİK'in bu açıklamasının ardından CHP'den de bir değerlendirme geldi. 

    CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, işsizlik rakamlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “AKP politikaları ile sadece kişi başı gelirimiz azalmıyor, alım gücümüz erimiyor; aynı zamanda iş bulmaya ve alın teriyle hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca vatandaşımız olumsuz etkileniyor. İşsizlik yine çift hanede. Şubat ayı için resmi işsizlik oranı yüzde 10.64 olarak açıklansa da sağlıklı politikalar için gerçek işsizlik rakamını göz önünde bulundurmak gerekiyor. İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında, bu oranın yüzde 17.23 olduğunu görüyoruz. Bunlara zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda geniş işsizlik rakamına ulaşıyoruz. Bu oran da yüzde 19.96.”

    Oranların, düzenlenen istihdam kampanyalarına karşın işsizlikte bir azalma olmadığını gösterdiğine işaret eden Erdoğdu, “Halen gençlerimizin yüzde 19’u işsiz. Yani her beş gencimizden biri, neredeyse her üç genç kadından da birisi ne eğitimde ne de istihdamda görünüyor” diye konuştu. 

    İşsizlik
    © AA /
    2018'in ilk işsizlik rakamı çift haneli
    'İŞSİZLİKTEN CANI YANAN VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ'

    İşgücü piyasasına dönük politikaların kadın istihdamını artırmadığı, gençlere iş olanağı sunmadığını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

    “Dün açıklanan 55 milyar dolarlık cari açığın ardından bugün açıklanan işsizlik rakamları, gösterişli büyüme oranlarının ne kadar içi boş olduğunun kanıtı. Sadece özel sektöre teşvik verilmesi istihdam olanaklarını artırmıyor. AKP’nin ekonomi yönetimi ve kalkınma anlayışında da bir sorun bulunuyor. Biz hedef gözeten teşvikler yanı sıra kaliteli kamu istihdam olanaklarıyla da kadınların ve gençlerin önünü açacağız. İşsizlik rakamlarının gösterdiği üzere Türkiye ekonomisi gelişmekte olan ülkelerden olumlu bir anlamda ayrışma sergilemedi ve AKP hükümetleri temel yapısal ekonomik sorunların üstesinden gelemedi. Biz herkese nefes aldıran ekonomi programımızla işsizliği hızla azaltacağız. Kamu garantili istihdam projeleri sunacak, yatırımları artıracak, kalkınma programlarımıza Anadolu’nun dört bir köşesinde işsizlikten canı yanan, dara düşen yurttaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz.”  

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    Etiketler:
    İşsizlik, CHP, Aykut Erdoğdu, Türkiye
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