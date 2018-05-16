Konutta indirim yapan 150 proje belli oldu

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan yüzde 0.98 faiz oranı kampanyasına konut sektöründen de destek geldi. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma dün, 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacaklarını duyurdular.
© AP Photo / Mark Lennihan
Peşinat oranının da yüzde 5'e çekildiği kampanyada 781.000 liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98‘lik faizle bankadan 500.000 liralık kredi ile alındığında fiyatı 977.000
TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1,16 faizle alınsaydı fiyatı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti.
Bugün GYODER'in resmi internet sitesinden kampanyaya katılan projeler açıklandı. İşte kampanyaya katılan şirketler ve katılım gösterdikleri projeleri:
- Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453
- Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis
- Akzirve: Akzirve Topkapı
- AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel
- Ant Yapı: Antasya, Antteras
- Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4
- Arven: Kasr-ı Arven
- Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central
- Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)
- Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy
- Çalık Gayrimenkul: Taksim 360
- Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon
- Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country
- DKY İnşaat: Lokum Manzara
- Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir
- EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler
- Garanti Koza: Kozapark
- Gedizler: Ev’re 1, Ev’re 2
- Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent
- Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları
- Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3
- İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul
- Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu
- Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence
- Kütahya Seramik: NG Residence
- Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde
- NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli
- Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara
- Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe
- Polatyol: Eston Şehir Koru
- Roya Yapı: Roya Nova
- Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity Bursa
- Solid İnşaat: Trendist Ataşehir
- Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları
- Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir
- Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.
- Torunlar: 5. Levent, Torun Center
- Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul
- 24 Gayrimenkul: Marina 24
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