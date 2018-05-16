Konutta indirim yapan 150 proje belli oldu

GYODER, İNDER ve KONUTDER'in başlattığı, peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasına katılan 150 proje duyuruldu.

© AP Photo / Mark Lennihan Konut sektörü, kârları sıfırladı

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan yüzde 0.98 faiz oranı kampanyasına konut sektöründen de destek geldi. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma dün, 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacaklarını duyurdular.

Peşinat oranının da yüzde 5'e çekildiği kampanyada 781.000 liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98‘lik faizle bankadan 500.000 liralık kredi ile alındığında fiyatı 977.000

TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1,16 faizle alınsaydı fiyatı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti.

Bugün GYODER'in resmi internet sitesinden kampanyaya katılan projeler açıklandı. İşte kampanyaya katılan şirketler ve katılım gösterdikleri projeleri: