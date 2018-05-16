TBB'den Moody's'e yanıt: Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetecek güçtedir

TBB, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in dün yayınladığı rapordan sonra cevap niteliğinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir" denildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün Türk bankacılık sektörü hakkında yayınlanan bir raporda fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle bankacılık sistemi görünümünün negatif olduğu belirtildi. Kredi derecelendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda, "Türk bankalarının faaliyet gösterdiği çerçeve aralarında ekonomik büyümede yavaşlama, etkin olmayan para politikası, TL'nin değer kaybı ve yüksek işsizliğin de bulunduğu bir dizi unsur nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdürecek" denildi.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLIDIR'
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) bugün yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Yakın dönemde ABD’de faiz oranlarının yükselme, dünyada petrol ve emtia fiyatlarının artış eğiliminde olması yanında uluslararası ve bölgesel politik risklerin artması, gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de etkilemektedir.
Hükümetimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve ilgili diğer kurumların temel makro dengelerin sağlıklı olarak sürdürülmesindeki kararlılığı, bu yönde gereken önlemlerin alınmasındaki aktif yaklaşımı sayesinde Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklıdır ve makul bir hızda büyümeye devam etmektedir. İç ve dış şokların yaşandığı son on beş yılda Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6’ya yakın büyümüştür.
Bankacılık sektörü büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine destek olacak yapıda ve güçtedir; uluslararası düzenleme ve denetim kurallarına tam uyumludur. Uluslararası temel göstergeler olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite, kârlılık düzeyi ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir. Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir. Sorunlu kredi oranı yüzde 2,9 ile diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Toplam kredilere oranı yüzde 3,8 olan yapılandırılan kredilerin tahsilat oranı yüzde 80’e yakındır. Sorunlu kredilerin yüzde 75’i için özel karşılık öngörülmedik riskler için ise makul düzeyde genel karşılık ayrılmıştır.
Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yakın istişare ve işbirliği sayesinde, beklenmedik durumlarda aracılık işlevini sağlıklı olarak yerine getiren bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir."
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