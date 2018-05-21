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    Baklava, tatlı, kayısı

    Fıstıklı baklavaya alternatif: Kayısı ve kayısı çekirdeği kullanıyorlar

    © AA /
    Ekonomi
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    Malatya'da tatlıcılar, Antep fıstığı fiyatlarındaki artış üzerine cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli baklava üretmeye başladı.

    İş yerlerinin vitrinlerine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri, ürünlerinde kentle özdeşleşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyor. 

    Kentte üç nesildir tatlı imalatı yapan Sedat Alpkıray, yaptığı açıklamada, Antep fıstığındaki anormal fiyat artışı nedeniyle, ülke genelinde başlayan boykota katıldıklarını söyledi.

    Baklava
    © AA / Ensar Özdemir
    Antep baklavasına fıstık zammı
    Fıstık fiyatlarının stokçular tarafından yükseltildiğini belirten Alpkıray, şöyle devam etti:

    "Şanlıurfa ve Gaziantep'teki stokçular, ramazanı fırsat bilerek fiyatları yükseltti. Sezon başında üreticiden 45-50 liraya topladıkları fıstığı bize 210-220 liraya satmaya kalkıyorlar. Enflasyonu yükseltmenin, bu kadar haksız kazanç sağlamanın hiçbir anlamı yok. Bu küçük zümreye 'dur' demek için kentteki tatlıcılar olarak fıstığı boykot etme kararı aldık. Vatandaşlar da fıstık boykotunda bizi destekledi. Tatlılarda farklı alternatifler ürettik. Şu an tatlıcılar olarak sıkıntımız yok. " 

    Alpkıray, geçmişten bu yana farklı lezzette tatlılar üretmek için çalışmalar yaptığını belirterek, yaklaşık 5 yıl önce Malatya Valiliği ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Ulusal Malatya Kayısılı Yemek ve Tatlı Yarışması'nda tatlılı kayısı ile birincilik ödülü aldığını anımsattı.

    Tatlılarda fıstık haricinde ceviz de kullanıldığını ancak kendilerinin tatlıları farklı lezzetlerle buluşturma gayreti içinde olduklarına işaret eden Alpkıray, "Cevizli kayısılı dilber dudağı ürettik. İl dışından gelen müşterilerimiz çok fazla rağbet gösterdi. Yine fıstığa alternatif cevizli ve çikolatalı tatlılar yapmaya başladık. Fındıklı ve sütlü tatlıları da müşterilerimize sunuyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Baklava, Sedat Alpkıray, Türkiye
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