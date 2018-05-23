Kuzey Kıbrıs Başbakanı: Türk Lirası’ndaki değer kaybı direkt bizi vuruyor, tüm ihtimalleri masaya yatıracağız

Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk olan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, TL'deki değer kaybının Kuzey Kıbrıs'ta 'tsunami etkisi' yarattığını, ülkede dövizin günlük hayat içerisinde kullanımın son derece yaygın olduğunu belirterek "özellikle İngiliz sterlininin kullanımı son derece yaygın. Ev kirasından okul fiyatlarına kadar her şey döviz üzerinden özellikle İngiliz Sterlini ile yapılıyor. Döviz günlük hayatta çok fazla kullanıldığından bizde ciddi etki yaratıyor'' şeklinde konuştu.

‘LİRADAKİ DEĞER KAYBI DİREKT BİZİ VURUYOR'

Kuzey Kıbrıs'ın ithalat bağımlısı bir ülke olduğunu söyleyen Erhürman, TL'deki değer kaybının doğrudan kendilerini vurduğunu belirtti:

‘'Ciddi ithalat bağımlısı bir ülkeyiz. TL'deki değer kaybı doğrudan bizi vuruyor. Diğer yandan petrol ve elektrik fiyatları da etkili oluyor. Bunlara müdahale etme şansımız da yok. Diğeri, hayat pahalılığında elektrik ve akaryakıt artışının etkisi hemen ortaya çıkıyor, 6 ayda bir hayat pahalılığını esas alarak maaşlarda ayarlama yaptığımız için ciddi gider yaratıyor".

"DURGUNLUK İHTİMALİ VAR"

Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybı karşılığında kullanabileceği enstrümanların da az olduğunu ifade eden Erhürman "Yani, TCMB'nin enstrümanlarıyla karşılaştırılamaz. Tüketici harcama yapamıyor, insanlar endişe içerisinde. Ekonomide durgunluk ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Kur sabitlemesinin de gündemlerinde olduğunu, ancak euro'ya geçiş olacağına dair bir açıklama yapmadığını vurgulayan Erhürman "dün yaptığım açıklamada 'herhangi görüşü dışlıyor değiliz' dedim ama basında "KKTC, TL kullanımından vazgeçip euroya geçiyor" şeklinde haberler çıktı. Böyle bir şey söylemedim. Bu kuvvetli bir ihtimal olarak görünmüyor. Ama biz sıkıntılar karşısında tüm ihtimalleri masaya yatırıp halkla paylaşma yükümlülüğündeyiz. Çünkü TL'nin değer kaybı Türkiye ekonomisinde üç birimlik sorun yaratıyorsa Kuzey Kıbrıs ekonomisinde 30 binlik sorun yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Yabancı paraya geçilmesini konusunda teknik olarak çalışabileceğini belirten Erhürman "ancak uzmanlardan aldığımız görüş, bu tür bir adımın soruna doğrudan çare üretmeyeceğidir. Ekonomik ve teknik olarak da çok doğru olacak gibi görünmüyor. Bunun hesabını kitabını yapıp halkla paylaşacağız" diye konuştu.