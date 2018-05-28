Dolar, yeni haftaya 4.66 liradan başladı

Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası yeni haftaya güç toplayarak başladı. TCMB'nin haftalık repodan fonlamaya geri dönmek üzere olduğu haberleri, TL'ye destek verdi.
TCMB geçen hafta arka arkaya attığı adımlar TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçerken, dolar/TL'de geçen hafta görülen yüksek volatilitenin bu hafta bir miktar azalması bekleniyor.
Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL bu sabah 4.66'lı seviyelerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajların TL'ye olumlu yansıdığı, ayrıca gelişmekte olan piyasalardaki iyimserliğin de kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.
GÖZLER LONDRA'DA
Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.
Geçen hafta 5 liraya yaklaşan dolar/TL, TCMB’nin GLP faiz oranını 300 baz puan artırması sonrasında 4.54 seviyelerinin altını görmüş ardından 4.70 üzerinde denge bulma çabasına girmişti.
Euro/TL ise 5.47 seviyelerinde işlem görüyor.
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