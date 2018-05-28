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    Dolar, Türk Lirası

    Dolar, yeni haftaya 4.66 liradan başladı

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Geçen haftayı 4.72'nin üzerinde kapatan dolar/TL yeni haftaya 4.66 seviyelerini test ederek başladı. Kurun gerilemesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sadeleştirmeye geçmek üzere olduğu ve haftalık repodan fonlamaya geri döneceği mesajlarının etkili olduğu belirtiliyor.

    Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası yeni haftaya güç toplayarak başladı. TCMB'nin haftalık repodan fonlamaya geri dönmek üzere olduğu haberleri, TL'ye destek verdi. 

    TCMB geçen hafta arka arkaya attığı adımlar TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçerken, dolar/TL'de geçen hafta görülen yüksek volatilitenin bu hafta bir miktar azalması bekleniyor.

    Mehmet Şimşek
    © AA / Evrim Aydın
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    ÇETİNKAYA'NIN MESAJLARI ETKİLİ OLDU

    Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL bu sabah 4.66'lı seviyelerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajların TL'ye olumlu yansıdığı, ayrıca gelişmekte olan piyasalardaki iyimserliğin de kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.

    GÖZLER LONDRA'DA

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA /
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    Piyasaların gözü asıl olarak Şimşek ve Çetinkaya'nın bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir araya geleceği toplantıların yansımalarında olacak. Şimşek ve Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler.

    Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

    Geçen hafta 5 liraya yaklaşan dolar/TL, TCMB’nin GLP faiz oranını 300 baz puan artırması sonrasında 4.54 seviyelerinin altını görmüş ardından 4.70 üzerinde denge bulma çabasına girmişti.

    Euro/TL ise 5.47 seviyelerinde işlem görüyor.

    Etiketler:
    Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Murat Çetinkaya, Mehmet Şimşek, Türkiye
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