Kılıçdaroğlu: OBİT'i kuracağız, Türkiye'ye dolar yağacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde 1 yıl içinde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kuracaklarını açıkladı ve "Bu projeyi hayata geçirdiğimiz anda Türkiye'ye dünyanın her tarafından dolar yağacak" dedi.