Kılıçdaroğlu: OBİT'i kuracağız, Türkiye'ye dolar yağacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:
- Davet geldiği için hepinize teşekkür ediyorum. Hayatımın uzun bir süresinde ben de minibüse bindim. Siz hayatımızın önemli bir parçasısınız. Siz bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapanların zarar etmemesi lazım. Siyasetçilerin görevi sizlerin önünü açmaktır.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, #Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda! https://t.co/GvGpdG69tR— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 28 Mayıs 2018
- Değerli arkadaşlar 36.000 aracın temmuz ayı itibarıyla engelli vasıtasına sahip olması gerekiyor. Türkiye'de bunları üretecek firma yok. Bunun ertelenmesi lazım. Minibüs esnafı bunu değiştirecekse ilk alımda KDV olmaması lazım. Cezalarla ilgili de, bu kadar ağır cezalar yapılmaz. Bunları düşünerek bir politika düzenlenmesi gerekiyor.© REUTERS / Osman Orsal
'İÇİNİZDE 'CHP ENTELLERİN PARTİSİDİR' DİYE DÜŞÜNENLER OLABİLİR'
- İçinizden pek çok kişi 'CHP entellerin partisidir' diye düşünebilir, 'bizim sorunlarımızla ilgilenmez' diye düşünebilir. Biz sizler gibiyiz. Sizin derdinizi çözecek olan insanın, sizin hangi şartlarda kazandığınızı bilmesi lazım. 7-8 saat direksiyon sallamak kolay mı? Oturacaksın sarayda, oradan ahkam keseceksin. Alın teri ile para kazanma kolay değildir.
- 16 yılda kaç lira faiz ödendi. Dışarıda bir grup faiz lobisine 151 milyar 35 milyon dolar ödendi. O cezalar niye kesiliyor. İçerideki faiz lobisine de 697 milyar lira ödendi.© REUTERS / Ümit Bektaş
- Eğer bir hükümet tefeciye yakayı kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz. Yarın arabaları da elinizden alırlar. Bir kararname ile bunu yapabilirler.
'MİLYARLARI ALAN ADAMIN KENDİSİNİ YAKTIĞINI DUYDUNUZ MU?'
'BİZİ BÖLÜYORLAR'
- Bizi ayrıştırıyorlar, bizi bölüyorlar. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Kimin daha fazla Müslüman olduğuna kim karar verir? Nereden biliyorsun sen? Hepimizin duyarlı olması lazım. Hepimizin komşusu, akrabası var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz.
'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN'
- Gelişmiş ülkelerde her meslek grubunun para kazanmasına özen gösterilir. Siz Almanya'da bir caddede iki berber dükkanı varsa üçüncüsünü açamazsınız. Minibüsü, havalimanı, otobüsü planlı. Bizimde böyle olmamız lazım. Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütü başkanı çağrılır, oturulur karar verilir. Ona göre karar alınır. Sen benim sorunu çözmüyorsan, ben de seni oradan indiririm arkadaş. Demokrasilerde kural budur. Futbol takımı gibi parti tutulmaz. Elinizi vicdanınıza koyun, sandığa öyle gidin.
'ORTADOĞU'YU BİZ İNŞA EDECEĞİZ'
- İşin özeti şu: Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Eğer engelleri kaldırmıyorlarsa onu değiştireceksiniz.
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