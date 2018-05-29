Akaryakıtta ÖTV ayarlı 2. zam

© Sputnik / Alexey Malgavko Bütçeye önemli yük geliyor: Akaryakıt zamlarına karşı ÖTV düşürülecek

5 gün önce başlayan ÖTV indirimi ile birlikte bu 5 gün içerisinde yaklaşık 55 milyon₺’lik bir vergi gelirinden vazgeçilmiş oldu. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 28 Mayıs 2018

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV’nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2’nci kez uygulanacağı belirtildi.

© Sputnik / Alexey Malgavko Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi: Fiyatlar pompaya yansımadı

EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, benzin ve motorine 8 kuruş, LPG’ye de 9 kuruş zam yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2.1241 liradan 2.0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2.2461 liradan, 2.1644 liraya, motorinde 1.5679 liradan 1.4871 liraya, LPG'de kilogramda 1.6501'den 1.5121'e düşürüldü.



