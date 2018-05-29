AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin tarım politikaları neleri içeriyor?

Türkiye tarımı hakkında vaatlerde bulunan siyasi partiler, neredeyse tükenmekte olan tarım üretimine ilişkin planlarını sıraladı.
Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin derlediği habere göre, partilerin seçim vaatleri şöyle:
AK PARTİ: HEDEF 40 MİLYAR DOLAR İHRACAT
- Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumu geliştirilecek. Hayvancılıkta kendine yeterli hale gelinecek, bitkisel üretimde verimlilik ve rekabet gücü üst düzeye çıkacak.© AA / Raşit Aydoğan
- 2023 yılında Tarımsal GZYİH 150 milyar dolara, tarımsal ihracat 40 milyar dolara çıkacak.
- Arazi toplulaştırmada kümülatif 8.5 milyon hektara çıkılacak.
- Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönem için açıklanacak.
- 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçirilecek.
- TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.
- Hayvan varlığını artırılarak, kırmızı ette kendine yeterli konuma gelinecek.
- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek.
- KOBİ'ler gıda üretiminde markalaşmaya yönelik desteklenecek.
CHP: TÜRKİYE İTHALATÇI OLMAKTAN ÇIKIP İHRACATÇI HALİNE GETİRİLECEK
- Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizleri silinecek.
- Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi oluşturulacak.
- Tarımsal destekler 1 yıl önce açıklanacak.
- Tüm tarımsal KİT'lerin özelleştirme süreçleri durdurulacak, şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek.
- Biyoyakıtlar ÖTV ve KDV'den muaf olacak.
- Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetleri 5 yıl içinde tamamlanacak.
- Karadeniz'de fındık borsası kurulacak, çay kotası kalacak.
- Hayvan varlığını artırmak için KOBİ'ler yaygınlaştırılacak.
MHP: TARIMSAL İHRACATA ODAKLANILMALI
- Tarım ürünleri piyasasında denetim etkinleştirilmeli.
- Tarımsal üretimde ihracatçılığa odaklanılmalı.
- Tarım sektörü, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek düzeye getirilmeli.
- Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilmeli, gıda güvenliği çağdaş normlara ulaştırılmalı.
- Yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi desteklenerek dışa bağımlılığa son verilmeli.
- Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanmalı.
- Vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalı.
- Stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünler için özel destekleme programları ve fiyat garanti sistemi getirilmeli.
HDP: GDO YASAKLANACAK, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL GÜVENCE KAPSAMINA ALINACAK
- Tarımda kendine yeterlik sağlanarak ihracatçı konuma getirilecek. Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.© REUTERS / Murad Sezer
- Küçük çiftçilere su ve elektrik ücretsiz verilecek.
- GDO yasaklanacak.
- Et ve et ürünleri ithalatı yerine yerli üretim artırılacak.
- Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
- Kooperatifler Yasası geçimlik tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecek.
- Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak.
- Tarım toprakları korunacak, amaç dışı kullanılamayacak, kirletilemeyecek.
- Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak.
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