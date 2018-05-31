Kayıt
19:17 31 Mayıs 2018
Ankara°C
İstanbul+ 24°C
Canlı Yayın
    Arama
    Enflasyon

    FT: Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 39.2

    © Sputnik /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 3010

    Financial Times'ın yayımladığı analize göre, Türkiye'de gerçek enflasyon gösterilenden çok daha yüksek. ABD'li profesör Steve Hanke, yıllık enflasyon oranının yüzde 39.2 olduğunu öne sürerken, enflasyon hesaplamasından hareketle faizin de yüzde 40'ın üzerinde olması gerektiğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    FT: Erdoğan, küresel finans seyrinin ne derse ona göre hareket etmeyeceğini öğreniyor
    Türk Lirası'ndaki değer kaybını ve Türkiye'nin attığı adımları değerlendiren Financial Times gazetesi, Türkiye'ye dair dış borç ve kur endişelerinin yanı sıra enflasyonun düşük gösterildiği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

    soL Haber'in aktardığına göre, FT'de Jamie Powell imzasıyla yayımlanan yazıda ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından gerçek enflasyonun yıllık yüzde 39.2'ye ulaştığını belirtti.

    'FAİZ YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇEKİLMELİ'

    İthalat-İhracat-Ticaret
    AA
    FT: Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma kaygı yaratıyor
    Yazıda, söz konusu rakamın, resmi rakamın 3.6 katı olduğu vurgulanırken, Hanke enflasyonla mücadele etmek için faizlerin yüzde 40'ın üzerine çekilmesi gerektiğini öne sürdü.

    Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki tutumuna atıf olarak 'Bunu Erdoğan'a söylemeyin' denilirken, lira için talebin azaldığı, piyasada çok fazla 'düşük kaliteli lira' bulunduğu belirtildi.

    Hanke, ' Erdoğan Türkiye'yi yönettiği sürece durumun değişmeyeceğini' savundu.

    'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÖRECE ŞEFFAF'

    Alışveriş
    © Flickr /
    Enflasyon beklentiyi aştı: Aylık 1.87, yıllık 10.85 arttı
    FT yazısında, Türkiye ekonomisinin görece 'şeffaf' olduğu, açıklanan resmi rakamlar sebebiyle böyle bir hesaba gerek olmayabileceği dile getirilerek, açıklanan resmi tüketici fiyat endeksleri aktarıldı.

    Ayrıca yazıda dolar/lira kurunu enflasyonu ölçmek için kullanmanın yarattığı sorunlardan bahsedilerek, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin başka para birimleri kullanan Rusya, Almanya, Çin ve İngiltere olduğu kaydedildi.

    Bu sebeple Türkiye'nin dış borcu dolar cinsinden olsa da, enflasyona etkiyi gösterecek para biriminin dolar olmayabileceği savunuldu.

    'SGP METODOLOJİSİ TARTIŞMALI, ANCAK ENFLASYON HESAPLANANDAN YÜKSEK'

    Habere göre Hanke, 'Satın Alma Gücü Paritesi'ne dayanan metodolojisinden enflasyonu 'döviz kuru değişimi'ni baz alarak hesapladı.

    'Satınalma Gücü Paritesi' yöntemine göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Kırılgan Beşli' için yapılan 1996-2013 dönemini kapsayan bir çalışma, Türkiye için SGP yöntemiyle enflasyon hesaplamanın çok geçerli olmadığını ortaya koyuyor. SGP metodolojisi literatürde de tartışılan bir hesaplama. Ancak Türkiye'de son iki yılda petrol ve demir cevheri fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının dolar bazındaki artışı ve kurdaki gelişmelerden ötürü enflasyonun hesaplananın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    İlgili konular:

    Goldman Sachs: Enflasyon yüzde 12'ye çıkacak
    Ekonomist Yeşilada: Faiz artırımı yapılmazsa enflasyon yüzde 16'ya çıkar, sanayi durur, iflas tsunamisi başlar
    Commerzbank'ın Türkiye'de 2018 ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11.2
    Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 4.44'e yükseldi, enflasyon beklentisi yüzde 11'i aştı
    TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.4'e yükseltti
    Etiketler:
    enflasyon, ekonomi, Forbes, Financial Times, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tehlikeli güzelliğiyle büyüleyen yıldırımlar
    Tehlikeli güzelliğiyle büyüleyen yıldırımlı manzaralar
    karikatür
    Almanya ‘Kuzey Akım 2’ projesini savundu
    Su-57 (Rusya) ve F-35 (ABD) Beşinci Nesil Avcı Uçakları
    Rusya'nın Su-57'si mi, ABD'nin F-35 Beşinci Nesil Avcı uçakları mı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam