4 şeker fabrikasının satışına daha onay verildi

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun satışlara ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

© AA / Evrim Aydın Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Albayrak'tan

Buna göre, Türkşeker'e ait Elbistan Şeker Fabrikası'nın 297 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Alpullu Şeker Fabrikası'nın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Burdur Şeker Fabrikası'nın ise 487 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satılmasına onay verildi.

ÖYK tarafından Muş Şeker Fabrikası'nın da 230 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu'na satılması onaylandı.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Samsun'un Terme ilçesinde 113 ada 59 parseldeki taşınmazın 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Eti Girişim Yatırım AŞ'ye, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 7930 ada 1 parseldeki taşınmazın ise 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifin sahibi Hakan Polat ve ortağı Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.