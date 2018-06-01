Borsa, 100.000 puanın altına indi

Dünya gazetesinin haberine göer Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 100.706,76 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 54 puan ve yüzde 0.05 değer kazancıyla 100.706 puana çıktı.

Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla birlikte satış baskısı gören Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 99.286 puana kadar indi. Endeks, saat 10:24'te yüzde 1'i aşan kayıpla 99.500 seviyesinde yer aldı.

Dün azalan küresel risk iştahı ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izleyen ve kapanışa doğru kayıplarını artıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 düşüşle 100.652,27 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin neden olduğu endişelerle negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.800 seviyelerinin destek, 105.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.