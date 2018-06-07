Moody's, Türkiye'nin önemli şirketlerini not düşürmek için izlemeye aldı

Moody's'in izlemeye aldığı Türkiye'de iş yapan şirketler şöyle:
- Anadolu Efes Biracılık (Efes),
- Coca-Cola İçecek (CCI),
- Doğuş Holding (Doğuş),
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir),
- Koç Holding (Koç Holding),
- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK),
- Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans),
- Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell),
- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines),
- Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ),
- Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).
Moody's yaptığı yazılı açıklamada not değerlendirme hususlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anki zorlu çalışma ortamında şirketlerin krediye ne kadar nüfus ettiği ve potansiyel kırılganlıkları değerlendirilecektir. Moody's makro-ekonomik ortamın şirketlerin likidite profilleri üzerindeki etkisini, vadesi yaklaşan borçları finanse etme yeteneğini değerlendirmeye alır."
Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro-ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizliği gerekçe göstererek kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.
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