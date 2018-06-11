Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF'nin kapısına dayandık, acil köklü reform gerekli

İYİ Parti organizasyonu olan 'İYİ’ler Hareketi' önceki gün Batıkent’te seçim sohbeti düzenledi. Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre burada bir konuşma yapan Yılmaz, “Şu anda da Türkiye, IMF'nin kapısına birkaç adım mesafededir. Acilen önlem alınması gerekiyor. Mutlaka köklü bir reform ile yola devam edilmesi gerekir” dedi.

Toplantıda İYİ Parti Ankara milletvekili adayı Tamer Kayaalp, bir katılımcının “Tarımda hibrit tohum ile zehirlenen topraklarımıza karşı almayı düşündüğünüz önlemler nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben çocukken bize Türkiye'nin dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olduğu öğretildi. Şimdi ise tarımda neredeyse dışa bağımlı hale geldik. Pamuk, kuru fasulye, kırmızı mercimek gibi birçok önemli tarım ürünü ile canlı hayvan ve et ithal ediliyor. Bizim bu alanda yapacağımız ilk işimiz, milli tohum projesidir. Özellikle İsrail'den alınan hibrit tohumların ülkeye kesinlikle sokulmaması gerekir.”

Ayrıca toplantıya 'Millet İttifakı' çerçevesinde CHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı temsilcileri de destek verdi.



