Kayıt
21:36 13 Haziran 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 28°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    FITCH

    Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

    © AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4.5, gelecek yılın sonunda ise yüzde 3.6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini açıkladı.

    Kredi derecelendirme kuruluşunun 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde, Türkiye'nin 2018 sonunda yüzde 4.5, 2019 sonunda yüzde 3.6, 2020 yılında ise yüzde 4.8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

    Türk Lirası, TL, lira, para
    © REUTERS / Murad Sezer
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü
    Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11.8, gelecek yılın sonunda yüzde 10.0, 2020 yılında ise yüzde 9.0 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    Fitch raporunda, Türkiye'de ayrıca politika faiz oranının bu yılın sonunda yüzde 16.75, gelecek yıl yüzde 14.0, 2020 yılında ise yüzde 12.00 seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

    Türkiye'de son dönemde döviz kurunda görülen baskının ve faiz artışlarının iç talep üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği belirtilen raporda, "Yüksek yerel ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi, seçim sonrasında teşviklerin geri çekilmesi ile zaten yavaşlama ihtimali olan büyümeyi etkileyecek" değerlendirmesine yer verildi.

    'KÜRESEL EKONOMİ GÜCÜNÜ KORUYOR'

    Fitch raporunda, küresel ekonomide politik ve ticari risklerin yükselmesine rağmen halen küresel ekonominin gücünü koruduğu bildirildi.

    Fitch Ratings agency
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    Fitch: Türkiye'de para politikası üzerinde hâlâ siyasi nüfuz belirsizliği var
    Raporda, artan özel yatırımların, sıkılaşan istihdam piyasasının ve ABD'deki döngüsel mali gevşemeyi destekleyen para politikasının, gelişmiş ekonomilerin trendin üzerinde büyüme göstermesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

    Gelişen piyasalara ilişkin olarak da Çin'in halihazırda bu yıl için beklenenden daha iyi bir ekonomik büyüme kaydettiği belirtilen raporda, Rusya ve Brezilya'da ise ekonomik iyileşmesinin devam ettiği vurgulandı.

    Raporda, emtia fiyatlarındaki artışın gelişen ekonomilerdeki emtia üreticilerinin gelirlerini olumlu yönde etkilediği belirtilirken, Euro Bölgesi'nde ise popülist politikaların politik risk oluşturduğu, bunun da bölgede gerilimi artırarak yatırımları olumsuz yönde etkileyebileceğinin altı çizildi.

    Fitch raporunda, Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3.9'da yüzde 3.3'e çekildiği kaydedildi.

    İlgili konular:

    Fitch: TL'nin zayıflığı, Türkiye'nin notunu etkileyebilir
    Fitch'ten Türkiye'ye Erdoğan'ın sözleri üzerinden uyarı
    Fitch: Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri
    Fitch: Türkiye'nin 2018'deki büyümesi yavaş olacak
    Etiketler:
    Döviz kuru, ekonomi, büyüme, Fitch Ratings, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van'da 500 koyun intihar etti
    Van'da uçurumdan atlayan bir koyunu 500 koyun takip etti: Hepsi telef oldu
    Karikatür
    ABD'de yeni histeri: Rusya hükümeti Dünya Kupası taraftarlarını izleyebilir
    İnfografik
    2018 Orta Asya'nın En Güçlü Orduları Sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam