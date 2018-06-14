Şimşek: AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Number1FM ve Number1Türk FM ortak yayında özel sektöre mesajlar verdi:
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- AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, her zaman enflasyon farklarını her zaman verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda.
- Türkiye zor bir dönemden geçti, son 4-5 yıldır Türkiye'nin başına örülmedik felaket kalmadı.
- Sorunlarımız var çözmemiz lazım, seçim kararı aldık, piyasalar olumlu tepki vermişti.
- Ağustosta takvim tarihi veren rating kuruluşu kararı ile ortalığı karıştırdı, zamanlaması manidardır.
- Seçim ile belirsizlik ortadan kalkacaktır.
- Devam eden bazı sorunlar var, sorunsuz ülke yok, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz.
- Dış borcumuz iddia edildiği kadar yüksek değil. Yapısal reformları hızlandıracağız, zor ve belirsizlik dönemini geride bırakarak sorunları çözeriz.
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