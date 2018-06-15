Dolar 4.70'in üzerinde

Dolar/TL kuru, küresel merkez bankalarının politika toplantılarıyla yoğun geçen haftada yönünü yukarı çevirerek 4.70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Dünya'nın aktardığına göre, kurdaki yükselişte; yurt içinde seçim sonucunun belirsizliği, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) adımları etkili oluyor.
© REUTERS / Joshua Roberts
Fed, çarşamba günü faizi 25 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkarmış ve yıl içerisinde toplam 4 artırıma işaret etmişti. ECB ise dün, faizi sabit tutmuş ancak varlık alım programının yıl bitiminde sona erdirileceğini bildirmişti. Fed ve ECB'nin hamleleri piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.
Dolar/TL uluslararası piyasada sabah saatlerinde 4.74'ün üzerini görmesi sonrası 4.71-4.74 bandında dalgalı bir seyir izliyor.
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