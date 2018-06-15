Dolar 4.70'in üzerinde

Dolar/TL kuru, küresel merkez bankalarının politika toplantılarıyla yoğun geçen haftada yönünü yukarı çevirerek 4.70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

© REUTERS / Joshua Roberts FED'den faiz artırımı

Dünya'nın aktardığına göre, kurdaki yükselişte; yurt içinde seçim sonucunun belirsizliği, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) adımları etkili oluyor.

Fed, çarşamba günü faizi 25 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkarmış ve yıl içerisinde toplam 4 artırıma işaret etmişti. ECB ise dün, faizi sabit tutmuş ancak varlık alım programının yıl bitiminde sona erdirileceğini bildirmişti. Fed ve ECB'nin hamleleri piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Dolar/TL uluslararası piyasada sabah saatlerinde 4.74'ün üzerini görmesi sonrası 4.71-4.74 bandında dalgalı bir seyir izliyor.