Trump’tan 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, Çin'le ekonomik ilişkileri daha da gerecek bir adım attı. 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirildiğini duyuran Trump, buna gerekçe olarak da 'fikri mülkiyet hırsızlığını' gösterdi. Çin'den ise karara yanıt gecikmedi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Çin'le yürütülen müzakerelerden memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Trump, bu yeni gümrük vergisinin 'endüstriyel açıdan önemli teknolojileri' kapsayacağını söyleyip 'fikri mülkiyet hırsızlığıyla' mücadele vurgusu yaptı.

Çin'in buna karşılık misilleme yapması halinde ise ek gümrük vergileri getireceği uyarısı yapan Trump "ABD, adil olmayan ekonomik uygulamalarla teknolojisini ve fikri mülkiyetini kaybetmeye daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.

Vergilerin toplanmasına 6 Temmuz'dan itibaren başlanacak.

© AP Photo / Ng Han Guan Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut

Öte yandan Trump'ın bu kararına Çin'den hemen yanıt geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen açıklamada "Çin ticaret savaşına girmek istemiyor ama Birleşik Devletler'İn her iki tarafa da zarar verecek ve ileriyi göremeyen yaklaşımı yüzünden Çin'in buna karşı çıkmaktan başka bir seçeneği kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararın her ülkenin çıkarına olduğunu ve dünya ticaret düzenini bozacağını vurgulayan Bakanlık "Aynı ölçek ve güçte gümrük vergisi önlemlerini derhal hayata geçireceğiz. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerden çıkan sonuçların tamamı geçersiz olacaktır." ifadelerini kullandı.