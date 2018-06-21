'Rusya'dan gelen turist sayısında rekor artış var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen geleneksel öğle yemeğinde, "Bu sene Rusya'dan gelen turist sayısında yine rekor artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artış devam edecek" dedi.

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Her alanda olduğu gibi turizm sektörünün de büyüdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye ne kadar güçlü olursa turizm sektörüne desteklerinin de o kadar artacağını dile getirdi.

Turizm sektörü ne kadar gelişirse, ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin artacağını, işsiz kalınmayacağını aktaran Çavuşoğlu, 16 yılda ülke ekonomisinin 3.5 kat, ihracatın ise 4,5 kat büyüdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, ülke ekonomisi ve genel anlamda ülke istikrarlı olmasaydı Türkiye ne kadar güzel olursa olsun güvende olmadığı sürece turistlerin gelmeyeceğini vurgulayarak, bunu 2016 ve 2017'de yaşadıklarını ifade etti.

"Tüm zorluklara, etrafımızdaki problemlere rağmen son 10 yılda, Avrupa'da çok ciddi krizler olmasına rağmen, Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüdü, büyümeye devam ediyor" diyen Çavuşoğlu, geçen sene yüzde 7.4 büyüyen Türkiye'nin, bu yılın ilk çeyreğinde de 7.4 büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, hükümetin turist sayısının artması için sadece alt yapıda değil, birçok alanda yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Antalya'da 2023 hedefimiz 20 milyon turist. Bu hedefe de ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bazen sorun oldu, bazı ülkelerle sorun yaşadık. Sorun yaşadığımız zaman da turist sayısında düşme oldu. Rusya ile uçak krizi. Bizim görevimiz de bunu aşmak, diyalogla çözmekti. Sabrettik, ilişkileri düzelttik. Bu sefer rekor artış oldu. Bu sene Rusya'dan gelen turist sayısında yine rekor artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artış devam edecek. O krizin şöyle bir faydası oldu. Rus turistler başka ülkelere, destinasyonlara gitti. O zaman Türkiye ile kıyaslama yaptı. Bu esasen Alman turistler için de geçerlidir. Türkiye'nin kıymetini gördüler. Ruble'deki değer kaybına rağmen rekor artış devam ediyor. Başka bir artış sağladığımız ülke Ukrayna'dır. İki senede yüzde 100 arttı. Bunda pasaportsuz, kimlikle geçiş sağlamamız büyük bir rol oynadı. İki sene önce 700 olan turist sayısı, 2017 yılı itibarıyla 1 milyon 400 bin oldu."

Geçen seneye göre Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının ilk dört aya göre yüzde 100 arttığına işaret eden Çavuşoğlu, geçen yıl yaklaşık 300 bin Çinli turist geldiğini, sayısının bu sene 700 bine çıkabileceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, bu rakamın katlanarak artacağını belirterek, Çin'de "Türkiye yılı" ilan edildiğini anımsattı.

SAĞLIK TURİZMİNDEN 7.5 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye'nin sağlık turizminde ikinci sıraya yükseldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Antalya'nın da iki sene önce sağlık turizminde Türkiye'de beşinciyken şu anda ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir' diyoruz. Şimdi arada 7-8 milyar dolarlık bir fark var. O da geçtiğimiz kriz döneminde maalesef fiyatları çok düşürdünüz. Halen daha tur şirketleri otelcilerimizle oynuyor. Bu olmamalı. Yani bu kadar yatırım yapacaksınız, bu kadar istihdam sağlayacaksınız, sadece onlar para kazanacak. Biz onlara zaten her türlü desteği veriyoruz. Kazansın ama sizleri de mağdur etmesin. Bu farkı giderebiliriz. Ama sadece 2023 yılında 50 milyar dolar normal turizmden kazandığımız paranın dışında sağlık turizminden de 50 milyar dolar kazanacağız."

'ÜLKENİN GÜVENLİĞİ TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Ülkenin güvenliğinin turizm açısından önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, darbe girişiminden ve terör saldırılarından sonra ülkeye gelen turist sayısında ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İskandinavlı turistlerin Türkiye'ye dönmeye başladığını, bunun sebebinin de güvenli ülke imajının yeniden oturması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hiçbir zaman terörle yan yana anılmak istemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün sınırımızın ötesindeki bataklıkları kurutmazsak, Afrin'de, El-Bab'ta, Cerablus'ta DEAŞ'a, PKK'ya karşı, şimdi Kandil'de bu operasyonları yapmazsak, bugün terörle mücadeleyle anılmazsak, yarın Allah muhafaza Antalya ve İstanbul'daki terör saldırılarıyla anılmaya başlarız. O yüzden bu mücadelemizin sebebi, turistin güvenliği, ülkemizin, milletimizin bekasıdır."