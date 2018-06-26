Dolar/TL, güne 4.67'den başladı

© AFP 2018 / Doların seçime olumlu tepkisi kısa sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftasonu yapılan seçimi ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından olumlu etkilenen piyasalar dün dalgalı bir seyir izledi.

Seçim sonrası 4.54 seviyesine kadar inen dolar/TL daha sonra 4.72'lere kadar yükseldi. Kapanışa doğru ise tekrar 4.66’lı seviyeler görüldü.

Dünya gazetesinin aktardığna göre, seçim sonrasına yönelik tedirginlik nedeniyle yabancı yatırımcılar tahvil satarak çıkış yaptı.

Bugüne bakıldığında kurda yatay bir seyir izleniyor. Dolar/TL 08.30'da 4.67 liradan işlem görürken, euro da 5.48'den el değiştiriyor.