Dış ticaret açığı yüzde 5.7 arttı: 5 aylık açık 35.2 milyar dolar

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5.7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. 5 aylık ticaret açığı 35.2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5.5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Nisan ayının dış ticaret açığı 6.7 milyar dolar

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5.7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64.9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64.8'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.3 artarken ithalat yüzde 1.7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5.2, ithalat yüzde 3.1 arttı.

5 AYLIK AÇIK 35.2 MİLYAR DOLAR

İhracat, ilk 5 aylık dönemde yüzde 8 artışla 69.3 milyar, ithalat yüzde yüzde 17.2 artışla 104.5 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı, Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 41.1 artışla 35.2 milyar dolar oldu.

AB İHRACATINDA YÜZDE 19.3 ARTIŞ

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında yüzde 45 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 50.9 oldu.