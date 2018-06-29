Mahfi Eğilmez, NTV'den ayrıldı

Doğuş Holding’e bağlı NTV televizyonunda yorumcu ve ekonomi danışmanı olarak görev yapan eski Hazine Müsteşarı ve yazar Mahfi Eğilmez 29 Haziran itibarıyla kanaldan ayrıldı.

NTV'den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 29 Haziran 2018

YİĞİT BULUT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eğilmez seçim öncesi hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, 21 Mayıs’ta Star gazetesinde yazdığı yazıda ekonominin dış saldırı altında olduğunu iddia ederek “Başta Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez olmak üzere sistematik bir şekilde ‘krize girdik-gireceğiz’ havası yaymaya çalışıyorlar… BUNLARA KESİNLİKLE KULAK VERMEYİN!” diye yazmıştı.

20 YILDIR NTV'DEYDİ

Kendime Yazılar isimli bir blogu olan Eğilmez, yaklaşık 20 yıldır Doğuş Grubu’nda görevliydi. Ekodiyalog, Servet ile Mahfi ve Geri Sayım gibi ekonomi programlarında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez’in Kolay Ekonomi, Makro-Ekonomi, Ekonomide Analiz, Değişim Sürecinde Türkiye gibi çok sayıda kitabı bulunuyor.