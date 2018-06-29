Mahfi Eğilmez, NTV'den ayrıldı

Doğuş Holding’e bağlı NTV televizyonunda yorumcu ve ekonomi danışmanı olarak görev yapan eski Hazine Müsteşarı ve yazar Mahfi Eğilmez 29 Haziran itibarıyla kanaldan ayrıldı.
NTV'den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 29 Haziran 2018
YİĞİT BULUT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
20 YILDIR NTV'DEYDİ
Kendime Yazılar isimli bir blogu olan Eğilmez, yaklaşık 20 yıldır Doğuş Grubu’nda görevliydi. Ekodiyalog, Servet ile Mahfi ve Geri Sayım gibi ekonomi programlarında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez’in Kolay Ekonomi, Makro-Ekonomi, Ekonomide Analiz, Değişim Sürecinde Türkiye gibi çok sayıda kitabı bulunuyor.
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