Fakıbaba: Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek

Bakan Fakıbaba artan patates fiyatları ve Suriye'den patates ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patates alımının Afrin'den yapıldığını ve Birgün gazetesinin haberine atıfla patateslerin sağlığa tehlike teşkil etmediğini söyleyen Fakıbaba, bir hafta içinde sorunun çözüleceğini ve Suriye'den ithalatın da sona ereceğini açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.
— Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uzun vadede bu çalışmalar neticesinde geri dönüşler olacaktır. Bu geri dönüş olmadığı takdirde. Bizim vatandaşlarımızın işsizlik sorunu var ve bu misafirlerimiz işsizliği daha da artırıyor. bu bizim en önemli görevimiz.
- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler 'Patates elimizde kaldı' diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.
— (Suriye'den patates ithalatı) Mutlaka ithal ve ihraç ettiğimiz ürünlerin laboratuvar tetkiklerimizi yaptırıyoruz. Suriye'den ithal edilen patatesler insan sağlığı açısından güvenlidir.
- (Birgün gazetesinin 'Suriye'den ithal edilen patateste kimyasal şüphesi' haberi) Bir gazeteye baktım diyor ki 'İthal edilen et hastalıklı bir ettir.' Hemen gerekli genel müdürümü aradım. Ve gazetede bir başlık bu. Dedim nedir bu olay? 'Efendim 2011 yılında böyle bir iddia olmuş, araştırılmış. İddianın doğru olmadığı tespit edilmiş. Ama gazete yine böyle bir haber yapmış.' 15 bin noktanın üzerinde hala bizim et satışlarımız var. Orada şunu gördüm ben. Belirli kesimler bu bizim etimizin alınmamasını sağlamak adına bu haberleri yaptırıyor. Et almasın diye yapılıyor. Niye? Ben dar gelirli kardeşlerime kendimin de yediği 29-31 liralık eti satarken, 2011'deki olayın yeni gibi koyulmasının ne anlamı var?
— 2011 yılında olan bir haberi, eski bir hadiseyi sanki yeniymiş gibi… Tabii biz çok daha duyarlıyız. Afrin bölgesinde iki yıldan beri biz oradayız. Orada herhangi bir kimyasal silah kullanımı da söz konusu değil. Bizim arkadaşlarımız oraya gitmişler, tahlil yapmışlar. Yani 'Bu patatesi yemeyin, bu eti yemeyin.' Buradaki niyeti ben böyle buluyorum.
— Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.
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