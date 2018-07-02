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12:44 02 Temmuz 2018
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    Tüpraş

    Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu

    © AA / Emin Mengüarslan
    Ekonomi
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    Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklandı. Fortune 500 listesine göre, listenin ilk sırasında 53.9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

    Fortune dergisi, cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirket araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında listesinin ilk sırasında 53.9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

    97 yeni şirketin girdiği listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor. Dünya'nın aktardığına göre, Fortune 500'e giren en büyük ilk 10 şirket şöyle:

    1. TÜPRAŞ: 53 milyar 948 milyon 110 bin TL
    2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ: 41 milyar 168 milyon 719 bin TL
    3. Petrol Ofisi: 40 milyar 847 milyon 704 bin TL
    4. Türk Hava Yolları: 39 milyar 779 milyon TL
    5. BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 283 bin TL
    6. OPET: 28 milyar 391 milyon 084 bin TL
    7. Ford Otomotiv: 25 milyar 341 milyon 290 bin TL
    8. BİM: 24 milyar 779 milyon 408 bin TL
    9. Arçelik: 20 milyar 840 milyon 613 bin TL
    10. Shell & Turcas Petrol: 19 milyar 567 milyon 578 bin TL

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    Etiketler:
    Arçelik, Petrol Ofisi, BOTAŞ, Shell, TÜPRAŞ, THY
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