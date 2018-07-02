Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu

Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklandı. Fortune 500 listesine göre, listenin ilk sırasında 53.9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

Fortune dergisi, cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirket araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında listesinin ilk sırasında 53.9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

97 yeni şirketin girdiği listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor. Dünya'nın aktardığına göre, Fortune 500'e giren en büyük ilk 10 şirket şöyle: