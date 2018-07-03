Dolar, enflasyon öncesi yükselişte

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Hazine’nin temmuzda yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Dün gün içerisinde 4.5884 seviyesine kadar inen dolar kuru, akşam saatlerinde yüzde 1 yükselişle 4.62 civarında bulundu.

Bugün saat 10:00’da açıklanacak olan enflasyon verisinde artış bekleniyor ancak beklenti üzerinde bir artış yaşanırsa Türk Lirası'nın bundan olumsuz etkilenebileceği vurgulanıyor. Veri esnasında dalgalanma olabileceği kaydediliyor.

Dolar kuru enflasyon verisini beklerken sabah ilk işlemlerde 4.61 — 4.62 bandında seyretti. Euro ise 5.3760 liradan alıcı buldu.