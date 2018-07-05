İzmir'de ekmeğe zam yok

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nca ekmeğe zam geleceğinin duyurulmasının ardından açıklama yapan İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Nejdet Durmuş, kentte henüz artış söz konusu olmadığını söyledi. Durmuş, 250 gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini belirtti.
Ekmek fiyatlarındaki zam beklentisiyle ilgili değerlendirme yapan İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Durmuş, fiyat artışının söz konusu olmadığını açıkladı.
Son olarak 22 Haziran'da, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Kurul Toplantısı'na katıldıklarını belirten Durmuş, 1 Mayıs 2017 tarihinde 250 gramlık ekmek fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.
Durmuş, "Şu anda İzmir olarak artışlarla ilgili bir fiyat çalışması yok ama tüm giderlere zam geliyor. Ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştur. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası olarak ekmek maliyeti ve gramajının değişmesi ile ilgili bir çalışmamız yok. Türkiye genelinde bir artış yaşansa da İzmir şimdilik bundan etkilenmeyecek. Maliyetler artar ve gerekli görülürse yeniden bir hesaplama yaparız" dedi.
Ege Un Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Tezcan da un fiyatlarının yatay seyrettiğini dile getirdi. Yılbaşından bu yana un fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadığını kaydeden Tezcan, "Ekmek fiyatlarındaki artışın un fiyatlarıyla doğrudan bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekmekteki un tüketim miktarı çok az. Ekmekteki giderleri oluşturan başka kalemler var" diye konuştu.
50 kiloluk un çuvalının 74 liradan satıldığını belirten Tezcan, eylül ayından sonra bir miktar artış olabileceğini dile getirdi. Tezcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) buğday satış fiyatına bağlı olarak un fiyatlarında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.
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