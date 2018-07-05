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14:12 05 Temmuz 2018
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    TL - para - Türk lirası - BES

    Milyonerlerin mevduatı ilk kez 1 trilyon lirayı aştı

    © AA /
    Ekonomi
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    Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı mayıs sonunda 157 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı. Milyoner sayısı da 5 ayda 17 bin 886 kişi arttı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866'ya çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 5 ayda 17 bin 886 kişi arttı.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Milyoner sayısı 150 bine dayandı
    Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı mayıs sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 37 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 612 bin lira oldu.

    Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, bir yılda 127 milyar 173 milyon lira artış kaydetti.

    YURTİÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 15 BİN KİŞİ EKLENDİ

    Murat Ülker
    © AA /
    Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu
    Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 2017'ye kıyasla 14 bin 784 artarak 141 bin 753'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 939 milyar 759 milyon liraya yükseldi.

    Aynı dönemde yurtiçinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 441 milyar 624 milyon lirası yerel para cinsi, 493 milyar 958 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtiçinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 630 bin lira olarak hesaplandı.

    YURTDIŞI YERLEŞİK MİLYONERLER 15 BİNİ AŞTI

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    Yurtdışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı
    BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı mayıs sonu itibarıyla 15 bin 113'e yükseldi. Yurtdışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 102 kişi artarken hesaplarındaki para miktarı da 97 milyar 393 milyon lira oldu.

    Yurtdışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 8 milyar 84 milyon lirası yerel para, 89 milyar 40 milyon lirası yabancı para ve 269 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtdışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 444 bin lira olarak hesaplandı.

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    Etiketler:
    mevduat, milyoner, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye
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