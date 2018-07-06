Dolar, ABD verisi ile geriledi

© AFP 2018 / Dolar haftanın son günü yatay

Dün gelişmekte olan piyasalara gözlenen girişler ve içeride OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerle 4.60'in altını gören dolar/TL, bugün gün içerisinde dar bantta hareket etti.

Dünya'nın aktardığına göre, piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası düşüşe geçen dolar/TL 4.5850'ye kadar indi. Verinin açıklanması öncesi kur 4.61 seviyesine yakın bir seviyede bulunuyordu.

ABD'de tarım dışı istihdam piyasadaki 195 bin artış beklentisine karşın 213 bin artış kaydetti. Aynı ay işsizlik oranı ise yüzde 3.8'den yüzde 4.0'a çıktı.