Suriyeli girişimcilere SGK, Bağ-Kur ve vergi semineri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle Suriyeli Girişimcilere SGK, Bağ-Kur ve vergiler ile ilgili yeni düzenlemeler konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Seminerin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Suriye'de yaşanan dramdan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Gaziantep'te yaşayan Suriyelileri sadece yardımlarla hayatlarını devam ettiren tüketiciler olarak görmediklerini söyledi.
Mülteci akının başladığı günden bu yana oda olarak hep 'Sağlıklı Entegrasyonu' savunduklarını, sağlıklı bir ekonomik ve sosyal entegrasyonun başarılması halinde bundan iki tarafın da kazançlı çıkacağını belirten GTO Başkan Yardımcısı Acıoğlu, şunları söyledi:
‘İÇLERİNDE BİNLERCE EĞİTİMLİ, MESLEK SAHİBİ, ÇALIŞMAK ÜRETMEK İSTEYENLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ'
"Hepimiz komşu ülkemiz Suriye'de 2011 yılından bu yana yaşanan dramı acı ile izliyor ve bundan etkileniyoruz. Vatanından uzakta yaşam mücadelesi veren 500 bine yakın Suriyeli ile birlikte yaşıyoruz. Suyumuzu, ekmeğimizi ve soluduğumuz havayı paylaşıyoruz. İçlerinde binlerce eğitimli, meslek sahibi, çalışmak üretmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Üretmek, çalışmak isteyen Suriyeli girişimciler için bundan iki yıl önce Suriye masasını kurduk. Şu anda GTO'ya kayıtlı yaklaşık 1500 Suriyeli üyemiz var. Bu üyelerimiz Suriye masası kanalıyla hizmet almaya devam ediyorlar. Odamıza kayıtlı Suriyeli üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik birçok toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de benzer toplantılarla kendilerini bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.
GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Acıoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılara Gaziantep Vergi Dairesi'nden tahsilat Müdürü Ayfer Ölçer vergi borçlarının yapılandırılması, Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağ-Kur Tescil şefi Mehmet Nuri Güngör ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Mehmet Danabaş da, mevzuattaki yeni değişikliklerle ilgili bilgilendirme yaparak sorularını cevaplandırdı.
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